Mo: Hamas, ‘distrutti 23 veicoli dell’esercito israeliano’

Gaza, 6 dic. (Adnkronos) – Le Brigate Qassam di Hamas affermano che i suoi combattenti sono impegnati in ?feroci scontri? con i soldati israeliani ?su tutti i fronti? in tutta la Striscia di Gaza. In una dichiarazione su Telegram, aggiunge che i combattenti palestinesi hanno distrutto o danneggiato 23 veicoli dell?esercito israeliano nel sud di Khan Younis e nel nord di Beit Lahiya.

Un cecchino del braccio armato di Hamas ha “abbattuto” almeno sei soldati israeliani, alcuni uccisi e altri feriti, si legge nel comunicato. I combattenti hanno anche attaccato una casa dove erano di stanza ?forze speciali? e hanno lanciato razzi verso le città di Israele.