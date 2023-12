Mo: Houthi, ‘non è necessario aiuto Iran per attacchi sul Mar Rosso’

MeteoWeb

Sa’ana, 23 dic. (Adnkronos) – Il portavoce degli Houthi ha affermato che non è necessario l’aiuto dell’Iran per gli attacchi sul Mar Rosso. “È strano attribuire tutto all’Iran come se fosse la potenza più forte del mondo”, ha aggiunto. ?Abbiamo strutture di intelligence che si sono dimostrate efficaci nel corso degli anni di aggressione contro di noi?.

Citando funzionari della sicurezza occidentali e regionali, il Wall Street Journal aveva riferito che le forze paramilitari iraniane stanno fornendo ai ribelli Houthi armi, inclusi droni e missili, e “intelligence in tempo reale” per prendere di mira le navi commerciali nel Mar Rosso. Secondo il rapporto, una nave di sorveglianza controllata dall?Iran nel Mar Rosso sta inviando informazioni di localizzazione agli Houthi da utilizzare nei loro attacchi alle navi nello stretto di Bab al-Mandeb.