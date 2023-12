Mo: Idf e Shin Bet, ‘200 terroristi di Hamas arrestati la scorsa settimana’

MeteoWeb

Tel Aviv, 23 dic. (Adnkronos) – Oltre 200 terroristi di Hamas sono stati arrestati la scorsa settimana nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito i portavoce dell’Idf e dello Shin Bet, aggiungendo che i terroristi sono stati condotti in Sraele per essere sottoposti a interrogatorio.

I 200 terroristi arrestati sono soltanto una parte delle centinaia di altre persone fermate a Gaza, anch’esse arrestate perché sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche a Gaza. In totale, sono stati interrogati più di 700 agenti di organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza.