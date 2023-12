Mo: Idf scopre esplosivi in un parco giochi nel nord di Gaza

MeteoWeb

Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) – I soldati della 14a Brigata di Riserva dell’Idf hanno scoperto ordigni esplosivi in ??un parco giochi per bambini collegato a un asilo alla periferia del campo profughi di Shati, nel nord di Gaza. Gli ordigni erano stati preparati prima dell’arrivo previsto dei soldati e sono stati neutralizzati. Lo scrive il Jerusalem Post, aggiungendo che l’esercito israeliano ha identificato nell’operazione quattro terroristi di Hamas che avanzavano verso di loro portando ordigni esplosivi. Un aereo dell’aeronautica israeliana ha contrastato la cellula. Circa mezz’ora dopo, le truppe hanno identificato altri quattro terroristi nella zona, che sono stati successivamente presi di mira in un attacco aereo.

Contemporaneamente, un veicolo con terroristi a bordo è stato identificato mentre si avvicinava alle truppe dell’Idf nel sud di Gaza City. Un aereo ha colpito il gruppo, provocando l’eliminazione dei terroristi. Inoltre, un caccia dell’Iaf ha colpito un complesso militare da cui i terroristi di Hamas avevano fatto esplodere un ordigno contro i soldati dell’Idf.