Mo: Iran, ‘problemi per Usa su appoggiano task force nel Mar Rosso’

Teheran, 14 dic. (Adnkronos) – L?Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti contro la proposta di una forza del Mar Rosso appoggiata da Washington. Il ministro della Difesa iraniano ha avvertito che la task force multinazionale proposta, sostenuta dagli Stati Uniti, per proteggere le navi nel Mar Rosso si troverebbe ad affrontare ?problemi straordinari?.

?Nessuno può fare una mossa in una regione in cui abbiamo il predominio?, ha detto Reza Ashtiani all?agenzia ufficiale di stampa iraniana (Isna). ?Se fanno una mossa così irrazionale, si troveranno ad affrontare problemi straordinari?.

Gli Houthi, appoggiati dall?Iran nello Yemen, hanno organizzato attacchi contro navi che sostengono abbiano legami con Israele. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha detto ai giornalisti la scorsa settimana che Washington era in trattative con ?altri paesi? per formare una task force marittima per garantire il passaggio sicuro delle navi nel Mar Rosso, ma non ha fornito ulteriori dettagli.