Mo: Israele, ‘uccisi molti terroristi a Shejaiyah, Jabalia e Khan Younis’

MeteoWeb

Tel Aviv, 14 dic. (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha comunicato su X che, nei combattimenti di ieri nella Striscia di Gaza, e in particolare a Shejaiyah, Jabalia e a Khan Younis nel sud, i suoi militari hanno ucciso “molti terroristi”.

L’Idf ha individuato e distrutto durante la notte una postazione di tiro in un complesso scolastico che fungeva da base del battaglione Shejaiyah di Hamas. A Khan Younis, i soldati hanno condotto incursioni in varie località e hanno trovato una varietà di armi, tra cui granate e fucili, e hanno distrutto due pozzi, una rampa di lancio di razzi e un magazzino di armi.