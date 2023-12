Mo: ong chiedono stop Olanda a invio a Israele componenti F-35

MeteoWeb

L’Aia, 4 dic. (Adnkronos) – Lo Stato olandese è “complice di presunti crimini di guerra” dovuti all’esportazione di parti di aerei da caccia F-35 a Israele. Lo sostiene un gruppo di avvocati per i diritti umani, che ha sottoposto il caso a un tribunale olandese, chiedendo lo stop delle forniture aeree a Tel Aviv.

Le filiali olandesi di Amnesty International e Oxfam – scrive al Jazeera -sostengono che ?i Paesi Bassi stanno contribuendo a gravi violazioni su vasta scala del diritto umanitario da parte di Israele a Gaza?, consentendo spedizioni di parti di ricambio per gli aerei da combattimento israeliani mentre la guerra continua.

Il procedimento giudiziario è iniziato stamattina ed esaminerà il caso dei ricorrenti e la risposta degli avvocati dello Stato olandese. La sentenza è attesa tra due settimane. I Paesi Bassi ospitano un magazzino regionale che immagazzina parti dell?F-35 di proprietà degli Stati Uniti, che possono essere inviate ad altri paesi partner come Israele.