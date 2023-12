Mo: Onu, ‘160 palestinesi uccisi in due attacchi dell’Idf’

MeteoWeb

Gaza, 3 dic. (Adnkronos) – L?agenzia umanitaria delle Nazioni Unite (Ocha) ha affermato che almeno 160 palestinesi sono morti in due attacchi avvenuti ieri nel nord di Gaza: il bombardamento di un edificio di sei piani nel campo profughi di Jabalia e di un intero isolato in un quartiere di Gaza City.

?Prima dei bombardamenti, le forze israeliane hanno lanciato volantini che ordinavano l?evacuazione di queste aree?, ha detto l?Ocha in un comunicato.