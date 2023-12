Mo: premier Qatar discute del cessate il fuoco con Guterres

MeteoWeb

Doha, 6 dic. (Adnkronos) – Il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha discusso degli ?ultimi sviluppi? a Gaza e nei territori palestinesi occupati con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

In una dichiarazione, il ministero degli Ester qatarino ha affermato che i due hanno avuto una telefonata e hanno parlato delle modalità per allentare l?escalation e attuare un cessate il fuoco.

Al Thani ha ribadito la necessità di creare corridoi umanitari per garantire un flusso adeguato di aiuti a Gaza e la necessità di fornire protezione ai camion degli aiuti che devono raggiungere le aree del nord di Gaza.