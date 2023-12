Mo: prigionieri palestinesi, ‘carceri come quelle di Guantanamo”

MeteoWeb

Gaza, 4 dic. (Adnkronos) – Prigionieri palestinesi hanno definito le condizioni nelle carceri israeliane ?simili a Guantanamo?. Migliaia di loro, scrive al Jazeera, sono detenuti senza accusa.

Parlando con l’emittente del Qatar, un ex detenuto ha detto che la propria permanenza nella prigione israeliana di Nafha è stata ?come un film dell?orrore?, con abusi fisici e sessuali, e che ?sta ancora facendo i conti con il modo in cui è sopravvissuto a quei giorni bui?.

Più di 7.000 prigionieri palestinesi sono nelle carceri israeliane. Almeno sei sono morti sotto la custodia israeliana dal 7 ottobre.