Mo: Usa, ‘favorevoli a contributo Cina per proteggere navi nel Mar Rosso’

Washington, 19 dic. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti apprezzerebbero un contributo della Cina per proteggere le navi nel Mar Rosso. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller, il giorno dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato una task force per proteggere la navigazione commerciale dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso.

Miller ha affermato che i funzionari statunitensi si sono spesso appoggiati alla Cina per sfruttare la sua influenza nella regione. Ciò vale anche per la task force del Mar Rosso. ?Saremmo lieti che la Cina svolgesse un ruolo costruttivo nel tentativo di impedire che tali attacchi abbiano luogo?, ha aggiunto.