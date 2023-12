Neve e freddo in Cina: ondata di gelo eccezionale in arrivo

MeteoWeb

Mentre a Pechino continua a nevicare, una massiccia ondata di freddo si appresta a colpire la capitale cinese e il Nord del Paese, mettendo a dura prova le risorse energetiche. Secondo l’Osservatorio meteorologico di Pechino, è previsto che la neve continuerà a cadere per l’intera giornata con temperature comprese tra -2°C e -5°C, mentre è atteso un brusco calo a -10°C nelle ore notturne di venerdì. Sabato, le previsioni di AccuWeather indicano una temperatura minima di -15°C, notevolmente al di sotto delle medie stagionali. Attualmente, nella capitale è in vigore l’allerta arancione per forti nevicate, l’allerta gialla per le strade ghiacciate e l’allerta blu per le ondate di freddo, seguendo il sistema di misurazione meteorologica a quattro livelli, in cui il rosso rappresenta il livello di pericolo più elevato, seguito da arancione, giallo e blu.

In considerazione delle avverse condizioni meteo, le scuole primarie, le scuole secondarie e gli asili di Pechino sono chiuse da mercoledì, con la prevista ripresa delle attività in presenza già da domani, come annunciato dalla Commissione municipale per l’istruzione. Nel frattempo, le forniture energetiche della Cina stanno affrontando la sfida più grande dell’inverno, poiché la neve e l’aria gelida stanno colpendo le regioni settentrionali del Paese, mettendo sotto enorme pressione la rete elettrica a causa della straordinaria domanda di energia.