Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Simona Quadarella ha vinto l’argento nei 1500 metri stile libero nel corso della quarta giornata dei 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L’azzurra ha chiuso con il crono di 15.37.05. Oro alla francese Anastasiia Kirpichnikova in 15.20.12. Bronzo alla ungherese Ajna Kesely in 15.51.34.