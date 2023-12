Palco Off, a Catania one man show di Viscardi

MeteoWeb

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – Continua la grande eco del successo della XI stagione teatrale di Palco Off. La rassegna promossa dall’associazione culturale “La Memoria del Teatro” ha già conquistato il pubblico catanese con le performance di Eugenio Di Fraia, Itinerdante, e di Stefano Santomauro, Happy Days. E sarà ora la volta del one man show di Alberto Viscardi, la commedia intitolata Seconda solo ad Elisabeth Taylor, in scena sabato 16 dicembre alle 21 e domenica 17 alle 18 al Piccolo Teatro della Città di Catania. “In scena le vicende e traversie di un giovane di buona famiglia, esuberante e non sempre compreso dalla sua famiglia. Il racconto, colorato, divertente, a tratti brillantemente nevrotico, si fa esilarante analisi interiore del personaggio. Nella ricerca di se stesso il nostro protagonista altalena, spaziando nel tempo, gli episodi ed i rapporti che gli permetteranno di trovare la sua identità. Il suo posto nel mondo. Sempre con composta eleganza, rivestita di ironia, Alberto Viscardi sarà ora adolescente, ora ragazza, ora ragazzo, ed ancora sarà la sua amata nonché idolatrata madre, la nonna, le sue zie, la principessa Sissi e l?arciduchessa Sofia. Figure che spesso gli verranno in soccorso nell?isolamento della sua stanza. Il nostro eroe è ogni donna che osserva, ma sono anche i suoi fratelli? Uno spettacolo divertentissimo e allo stesso tempo intimo sulle scelte di genere”, si legge in una nota.

Il ciclo di proposte teatrali della stagione Palco Off 2023-24 continuerà da Zò Centro Culture Contemporanee con ?Dio non parla Svedese? di e con Diego Frisina, (20 e 21 Gennaio 2024), ?L?Arte della Resistenza? di Claudio Zappalà con Chiara Buzzone, Federica D?Amore, Totò Galati, Roberta Giordano, (17 e 18 Febbraio), ?Dante tra le Fiamme e le Stelle? di e con Matthias Martelli e Lucia Sacerdoni al violoncello (9 e 10 Marzo), ?La Città senza nome? di e con Lucas Joaquin Da Tos Villalba e Matteo Campagnol (13 ed il 14 Aprile) e per concludere al Piccolo Teatro della Città, ?Testimoni oltre il buio? VOCE AI DIRITTI UMANI, a cura di Francesca Vitale, tratto da Speak truth to Power di Kerry Kennedy (18 e 19 Maggio). Inizio spettacoli ore 21 Domenica ore 18. Dopo ogni spettacolo si terrà un incontro con gli aut-attori.