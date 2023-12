Palermo: Omicidio Celesia, gip dispone custodia in carcere per il 22enne fermato

MeteoWeb

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) – Resta in carcere il ragazzo di 22 anni arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Lino Celesia, il ragazzo ucciso tre giorni fa in una discoteca a Palermo. Il gip di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere per il ragazzo. Il fratello di 17 anni, accusato di omicidio volontario, comparirà invece il 25 dicembre davanti al gip del Tribunale dei minori. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dalla Procuratrice dei minori Claudia Caramanna.