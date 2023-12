Palermo: peculato, ex pm Ingroia assolto in appello

MeteoWeb

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) – L’ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia è stato assolto in appello dall’accusa di peculato, dopo la condanna in primo grado a un anno e dieci mesi, pena sospesa, per i rimborsi e assolto per i 117 mila euro percepiti a titolo di indennità di risultato. Secondo l’accusa l’ex magistrato, che oggi fa l’avvocato, quando era liquidatore e poi amministratore della societa’ Sicilia E Servizi, che gestiva i servizi digitali della Regione siciliana, avrebbe ottenuto rimborsi che non gli sarebbero spettati. Oggi la Corte d’appello ha revocato la condanna per i rimborsi spese illegittimi e riconosciuto l’insussistenza del fatto per la riscossione dell’indennità di risultato. La Corte ha anche disposto la revoca della confisca delle somme di denaro decisa dal tribunale.