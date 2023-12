Pnrr: Ricci (Pd), ‘comuni soggetti attuatori più efficienti’

MeteoWeb

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e nonostante i tagli del Governo, ad oggi i Comuni sono i soggetti attuatori del Pnrr più efficienti, con una capacità di messa a terra dei progetti che rappresenta una vera sfida contro il tempo, per la crescita del Paese. In un momento in cui l’Istat certifica che mancherà lo 0.5% di crescita del Pil nel 2024, rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio del Governo Meloni, è fondamentale procedere speditamente con il Pnrr, sostenendo la crescita ed il lavoro con gli investimenti pubblici legati al Piano”. Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di Ali Autonomie Locali Italiane, intervenendo al TgCom24.