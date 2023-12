Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per dicembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di dicembre.

4 – 10 Dicembre

Prima settimana ancora caratterizzata da una circolazione ciclonica con presenza di masse d’aria più fredde al Nord e su parte del Centro. Tale possibile scenario determinerà ancora la probabile persistenza di precipitazioni oltre le medie del periodo su Emilia-Romagna, gran parte del Centro, Sardegna compresa, nonché su Campania e nord Puglia; valori cumulati invece generalmente allineati alle medie del periodo sul resto d’Italia. Temperature nella media sulle aree alpine occidentali ed area emiliano-romagnola, sotto i valori tipici sul resto del Nord; tenderanno invece a crescere sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori.

11- 17 Dicembre

Nella seconda settimana, tornano condizioni più stabili con probabile ingresso di aria più mite ed asciutta di matrice nordoccidentale. Le precipitazioni quindi, potranno essere anche leggermente sotto i range tipici su Emilia-Romagna e regioni tirreniche centrali, mentre si riporteranno in linea con la media tipica su tutto il resto d’Italia. Con la sola eccezione del Triveneto, dove saranno nella media del periodo, le temperature continueranno a crescere al Centro, ma anche al Meridione.

18- 24 Dicembre

Nella terza settimana, il modello climatologico mostra uno scenario che a livello sinottico non sembra distaccarsi in maniera significativa rispetto a quello della settimana precedente. In tale contesto, saranno possibili precipitazioni anche sotto la media su Lazio e Campania, mentre sul resto del Paese, i valori cumulati saranno allineati ai quantitativi tipici. Il quadro termico segnala un ulteriore possibile e generale rialzo al Centro ed al Sud, mentre al Nord le temperature dovrebbero tornare nei range tipici del periodo.

25 – 31 Dicembre

Nella quarta settimana, lo scenario climatologico più probabile, ancora caratterizzato da flussi miti nordoccidentali, mostra ancora precipitazioni allineate ai valori tipici nel periodo e temperature che saranno al di sopra della media su tutto il Paese.