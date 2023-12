Redditi: Calenda a Renzi, ‘anche basta, goditi tuoi soldi ma non farci la morale’**

MeteoWeb

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Caro Matteo Renzi anche basta! Ci dobbiamo vergognare perché non prendiamo soldi da autocrati, imprenditori, lobbisti etc, mentre veniamo lautamente pagati dai cittadini italiani per svolgere una funzione pubblica? Questo è il messaggio? Il mondo all?incontrario, altro che liberalismo. Goditi i tuoi soldi serenamente ma non farci la morale. Grazie”. Così Carlo Calenda sui social replicando a un post del leader Iv.