Rugby: dal 1° gennaio raduno a Parma per la nazionale Under 20, il 6 test con la Francia

Parma, 27 dic. – (Adnkronos) – La Nazionale Under 20 inaugura il calendario internazionale 2024 con il raduno di Parma che, a partire dalla serata del primo giorno dell?anno, porterà il gruppo verso il warm-up test con la Francia Campione del Mondo di sabato 6 gennaio, ultimo appuntamento prima del Sei Nazioni che vedrà poi gli Azzurrini esordire contro l?Inghilterra allo Stadio Monigo di Treviso. Lo staff coordinato dal c.t. Massimo Brunello ha convocato 29 giocatori (22 classe 2004, 7 classe 2005), per un programma che fissa il quartier generale presso l?Hotel Villa Ducale e le strutture di allenamento presso la Cittadella del Rugby, casa della franchigia federale delle Zebre.

Nelle giornate del 2 e 3 doppia sessione quotidiana tra campo e palestra, il 4 attività interne di produzione media, quindi il 5 Captain?s Run sul terreno dello Zaffanella di Viadana, l?impianto che il giorno successivo vedrà la squadra affrontare i Bleus Campioni del Mondo in carica e favoriti numero-uno per la vittoria del Torneo. Il match, con calcio d?inizio alle 14:30, sarà trasmesso in live streaming sui canali Facebook e Youtube della FIR. A seguito del raduno verrà definito il gruppo che affronterà le prime due giornate del Sei Nazioni di categoria – rispettivamente il 2 febbraio contro gli inglesi e il 9 febbraio al Musgrave Park di Cork contro l?Irlanda Campione in carica ? facendo sintesi del lungo percorso cominciato lo scorso settembre con oltre 40 atleti visionati.

Questi i giocatori selezionati: ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975), BELLONI Luca (2004, Verona Rugby), BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby), BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic), BETTINI Pietro (2005, Rugby Paabiago), BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta), BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby), BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan), CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza), DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC) , FUSARI Ferdinando (2004, Rugby Roma Olimpic 1930), GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby), GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970), GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne), IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino) , JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca), MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese), MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina), PADOAN Vittorio (2004, Casale Rugby), PAGANIN Riccardo (2004, Rugby Parabiago), PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons), PISANI Federico (2004, Verona Rugby), PUCCIARELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby), REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby), SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza), SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze), SODO MIGLIORI Leonardo (2004, Polisp. SS Lazio), ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby), ZINGONE Fabio (2004, RC Toulonnais).