MeteoWeb

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Protesta in aule delle opposizioni. I deputati di Pd, M5S, Azione, Più Europa, Alleanza Verdi Sinistra hanno alzato cartelli nell’emiciclo della Camera contro l’affossamento del salario minimo. ‘Non in mio nome’, si legge in alcuni di questi. Intanto mentre è in corso la votazione, le opposizioni gridano ‘vergogna’.