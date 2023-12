Sci fondo: Cdm, norvegese Golberg vince 10 km skating a Gällivare e De Fabiani 17°

MeteoWeb

Gällivare, 2 dic. – (Adnkronos) – Paal Golberg guida il poker norvegese in vetta alla classifica della 10 chilometri in tecnica libera di Gällivare. Il trentatreenne norvegese festeggia così l?undicesimo successo personale nel massimo circuito dopo 21?56?7 di gara, precedendo i tre connazionali Harald Østberg Amundsen (+4?2), Over Tildheim Andersen (+5?1) e Simen Hegstad Krüger che ha mancato il podio per soli otto decimi di secondo. Ad interrompere il dominio norvegese ci ha pensato lo scozzese Andrew Musgrave, quinto a 6?4, seguito dagli altri due scandinavi Didrik Tønseth e Jan Thomas Jenssen; l?austriaco Mika Vermeulen ha completato la top8 di giornata.

Una seconda parte di gara in crescendo ha permesso a Francesco De Fabiani di risalire al 17° posto finale con un ritardo di 42?4 rispetto a Golberg; appena fuori dalle prime venti posizioni quindi Davide Graz (22° a 51?9) ed il ventenne Elia Barp che col 23° posto coglie il miglior piazzamento della giovane carriera nel massimo circuito. A seguire Paolo Ventura e Simone Daprà hanno chiuso al 29° e 31° posto, staccati rispettivamente di 1?03 e 1?06. La tappa di Coppa del mondo maschile di sci di fondo di Gällivare si concluderà domenica 3 dicembre con una staffetta 4×7,5Km in programma dalle 12:00.