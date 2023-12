Serbia: chiuse le votazioni, Vucic ‘mi aspetto vittoria convincente’

MeteoWeb

Belgrado, 17 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Si sono chiuse ufficialmente alle 20 le votazioni per le elezioni legislative serbe. Il presidente e leader della coalizione ‘Serbia non deve fermarsi’, alla quale partecipa il Partito progressista, Aleksandar Vucic, ha già dichiarato di aspettarsi una “vittoria convincente”, riferisce il canale B92.

“Credo che la lista ‘Serbia non deve fermarsi’ avrà la maggioranza assoluta e credo che questa sia una condizione importante affinché la Serbia possa continuare sulla strada della prosperità e del successo”, ha dichiarato. Vucic, che si è messo in coda per votare con i comuni cittadini, ha chiesto che tutti gli attori politici si comportino in modo “responsabile, serio e razionale”, cosa di cui si è detto “non convinto”.

Riguardo all’inclusione del Partito radicale serbo di Vojislav Seselj nella coalizione e alle possibili tensioni con la Croazia, Vucic ha ricordato che l’alleanza è puntuale e a livello comunale e che non si trova nella coalizione per le elezioni legislative. Inoltre, ha ribadito che se perdesse queste elezioni, chiederà le elezioni presidenziali anticipate.