Sicilia: concluso progetto ‘Transizione ecologica, una sfida possibile’ dei Gruppi ricerca ecologica

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – Conclusa l?edizione 2023 del progetto ?Transizione ecologica, una sfida possibile? dei Gre Sicilia (Gruppi di ricerca ecologica), giunti alla seconda edizione e finanziati dall?assessorato del Territorio e dell?ambiente della Regione Siciliana, il cui obiettivo è sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale, spronando la pratica di comportamenti virtuosi.

Venerdì primo dicembre le ultime due classi di studenti, la III B e la IV B dell?istituto superiore Ernesto Ascione, indirizzo tecnico biochimico, hanno visitato lo stabilimento della Coreplast, azienda con sede nell?area industriale di Carini che progetta e realizza stampi in acciaio e alluminio per la produzione di materiale plastico, anche bio, per scoprire come l?impresa utilizza gli scarti di produzione per creare nuovi oggetti, come prendono vita prodotti medicali biodegradabili e come fa un?industria ad alimentare la produzione utilizzando i pannelli fotovoltaici.

Dieci in tutto le scuole, dalla primaria alle superiori, che hanno partecipato al progetto. I comuni coinvolti quest?anno sono stati Villafrati, Godrano, Mezzojuso, Bolognetta, Marineo, Cinisi e Palermo.