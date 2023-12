Sicilia: svastica su murales Falcone e Borsellino, Tamajo ‘Madre cretini sempre incinta’

MeteoWeb

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – “La mamma dei cretini è sempre incinta, esclamava un motto antico. Lo sfregio del murale e’ una offesa a tutte le persone per bene della nostra Isola. Un gesto intollerabile contro due pilastri siciliani, simbolo della lotta alla mafia e faro di vita per tutti i siciliani onesti”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo a seguito dello sfregio con una svastica per mano di ignoti ai danni del murale dedicato a Falcone e Borsellino ubicato nel paese di Roccapalumba. “Sono solidale con gli amici di Roccapalumba e mi auguro che su questo gesto, sia fatta luce individuando i responsabili”.