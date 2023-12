Sostenibilità, progetti di inclusione sociale: assegnati i Csr Award

MeteoWeb

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Fondazione Entain, l?organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le iniziative di Csr del Gruppo Entain, ha annunciato oggi le associazioni vincitrici della seconda edizione del suo Csr Award. Il riconoscimento premia associazioni impegnate in tutta Italia nello sviluppo di progetti di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, e, per la prima volta quest?anno, realtà attive nella protezione dell?ambiente e nella creazione di opportunità di inclusione attraverso l?uso di tecnologie digitali.

La premiazione si è tenuta oggi a Roma, a Palazzo Wedekind, a seguito del talk ‘Infrastrutture sociali e partnership Pubblico-Privato per garantire continuità alle risorse per il terzo settore’ che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport. Sono intervenuti, Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A, Lodovico Mazzolin, direttore generale dell’Istituto per il Credito Sportivo, Giampiero Zinzi, membro della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Luca Toni, calciatore, commentatore televisivo e sostenitore di progetti di inclusione attraverso lo sport, Giuliano Guinci, responsabile delle Relazioni istituzionali e della Csr del Gruppo Entain in Italia, con conclusioni della sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze Sandra Savino.

Il dibattito si è incentrato sulla pianificazione di lungo termine degli investimenti ed in particolare di quelli nelle infrastrutture sociali, azioni necessarie per dare continuità, trasparenza ed efficacia ai progetti delle associazioni del terzo settore supportati da Fondazioni e società private. ?Una visione di lungo periodo e un forte coordinamento fra le istituzioni, le realtà del terzo settore e gli operatori privati che le sostengono sono necessari per garantire la riuscita dei progetti di inclusione all?interno delle comunità in cui vengono realizzati? ha dichiarato Giuliano Guinci, responsabile delle Relazioni istituzionali e della Csr del Gruppo Entain in Italia.

Sono quindici in totale le associazioni che Fondazione Entain sosterrà nel 2024, garantendo continuità a molti progetti già avviati con la scorsa edizione del premio ed aggiungendo nuove sfide individuate quest?anno. Con il supporto di un gruppo di esperti, quali Raffaella Giugni, responsabile relazioni istituzionali di Marevivo, Mirta Michilli, direttore generale di Fondazione Mondo Digitale, Pietro Saccò, giornalista ed esperto di comunicazione sociale e Gabriele Sepio, avvocato cassazionista esperto di normativa del terzo settore, sono stati selezionati come primi classificati in particolare i progetti ‘Audiovisual Napoli Hub’, ‘Forestazione Urbana’ e ‘Mixed Ability’ per la valorizzazione delle risorse umane che risiedono in aree marginalizzate, la tutela di aree di pregio ambientale e l?internazionalità.

Considerato l?elevato impatto sociale dei quindici progetti presentati, la Fondazione ha deciso di sostenerli con un finanziamento complessivo di oltre 300 mila euro. “Siamo entusiasti di portare avanti anche quest?anno, grazie alla Fondazione Entain, il nostro impegno al fianco di associazioni che realizzano importanti progetti di inclusione attraverso lo sport – ha concluso Giuliano Guinci – e di poter estendere il nostro supporto, per la prima volta, anche ad organizzazioni dedite all?inclusione sociale attraverso la salvaguardia dell’ambiente e l?utilizzo di tecnologie digitali. Questo ci consente di dare un contributo più ampio e, speriamo, ancora più rilevante, ai territori in cui operiamo, in linea con gli obiettivi della nostra Fondazione?.