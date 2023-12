Sport: Foro Italico Camp anche d?inverno con la Winter Edition

MeteoWeb

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – Sport, inclusione, corretti stili di vita e tanto divertimento anche durante le feste di Natale. Il Foro Italico Camp raddoppia con la Winter Edition, la versione invernale del centro estivo di Sport e Salute S.p.A., e apre le porte dal 27 al 29 dicembre 2023 e dal 2 al 5 gennaio 2024 a tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni di età presso la Sala delle Armi ? Viale dei Gladiatori, 63 ? 00135 Roma. Un programma fitto di attività sportive e ricreative adatte ai bambini e ragazzi delle diverse fasce di età come l?iniziativa ?Tanto Sport?, che prevede la partecipazione di Federazioni Sportive Nazionali e di loro tecnici, oppure i laboratori (artistici, creativi, teatrali, ecologici), le attività ludiche (giochi musicali, giochi della memoria, gare, tornei e staffette), le esibizioni, gli eventi e le feste (Tour dello Stadio Olimpico e Festa della Befana) e ?Gioca con il campione?, ovvero la possibilità di fare sport con atleti o ex atleti di varie discipline sportive che racconteranno le loro esperienze di gare nazionali, internazionali e soprattutto di Olimpiadi e Paralimpiadi. Un?occasione per fare sport, in una location unica al mondo come il Foro Italico, con la professionalità dei tecnici e degli operatori ludico ? sportivi qualificati.