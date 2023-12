Superlega: Malagò, ‘non penso sia una buona idea’

MeteoWeb

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – ?La Superlega? Penso che non sia una buona idea, ma penso al tempo stesso come ha detto Galliani, che c’è la possibilità di organizzare un evento che logicamente è interesse dei grandi Club. Sono degli eventi ad inviti per la storia, per il prestigio, per i fatturati, per i risultati ottenuti nel suo tempo, però non tiene conto del merito sportivo. Noi siamo un paese che vive di merito sportivo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine dei Collari d’Oro. “Poi le società di calcio non sono delle semplici Asd, sono delle Spa, qualcuna è quotata in borsa, quindi parliamo di dinamiche legate al profitto. Non mi stupisco, e guardate quello che è successo in altri sport, a cominciare recentemente dal golf, ma ne potrei parlare in molte discipline, dove ci stanno delle sirene che magari attirano di più per opportunità di business supplementari o nuovi rispetto al puro e semplice merito sportivo. Io rappresento un mondo e devo difenderlo”, ha aggiunto Malagò.