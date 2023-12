Tennis: la Coppa Davis in mostra a Milano, parte oggi il Trophy Tour

MeteoWeb

Milano, 5 dic. (Adnkronos) – Dopo 47 anni, la Coppa Davis è tornata in Italia grazie al successo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal Capitano Filippo Volandri, hanno firmato a Malaga un’impresa storica in finale sull’Australia. Per celebrare il secondo trionfo azzurro nella storia della più antica manifestazione a squadre del tennis maschile, il prestigioso trofeo inizia oggi un vero e proprio ‘giro d’Italia’ per consentire a tutti gli appassionati di ammirarlo dal vivo, in una sorta di grande abbraccio che, come hanno fatto i nostri ragazzi a Malaga, sarà in grado di unire tutto il Paese nella passione per questo splendido sport.

Ad inaugurare il Trophy Tour della Coppa Davis, questo pomeriggio presso la Sala degli Arazzi di Palazzo Marino a Milano, sono stati il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. Il trofeo resterà dunque in esposizione fino al 13 dicembre nella Sala degli Arazzi, situata accanto alla sala che ospita la tradizionale mostra di Natale a Palazzo Marino, quest’anno dedicata al Battesimo di Cristo del Perugino, e sarà possibile ammirarlo negli stessi orari di apertura della mostra (9.30 ? 19.30, ad eccezione del 7 dicembre quando sarà esposto solo dalle 9.30 alle 12.30).

Una seconda esposizione a Milano, arricchita da pannelli descrittivi, sarà programmata invece nella Sala dell?Orologio di Palazzo Marino a metà gennaio. Dal 14 dicembre, la Coppa Davis si sposterà quindi a Roma dove resterà in visione fino all’8 gennaio, per poi proseguire il suo tour per il Paese fino a settembre, quando tornerà a far bella mostra di sé alla Unipol Arena di Bologna in occasione degli incontri della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024, inizio del percorso degli azzurri che punteranno a difendere il titolo.

“La Coppa Davis è un sogno per chi ama il tennis, lo segue e pratica questo e altri sport -dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sal -. Dopo 47 anni, l’ambito trofeo è tornato all’Italia grazie alle straordinarie doti di una squadra eccezionale. Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli, con il capitano Volandri, ci hanno fatto vivere emozioni uniche nella finale di Malaga. Ospitare ed esporre la Coppa Davis a Palazzo Marino è motivo di grandissimo orgoglio e un profondo onore, un sentimento che di certo condivideranno tutti coloro che in questi giorni coglieranno l’occasione per vedere da vicino la Coppa e scattare una foto. Un appuntamento immancabile, un ulteriore dono alla città, ai milanesi e a tutti gli amanti dello sport”.

“Quella di Malaga -aggiunge Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel- è stata una vittoria storica che ci ha permesso di riportare in Italia, dopo 47 anni, la Coppa Davis. Un successo che la Federazione italiana tennis e padel, visto il grande amore dimostrato per la Nazionale, ha intenzione di condividere con tutti gli italiani. In quest’ottica, si inserisce l’iniziativa del Trophy Tour che porterà in giro per tutto il Paese questa splendida Coppa, permettendo a tutti gli appassionati di ammirarla dal vivo. Siamo lieti che questo percorso inizi da Milano che ringraziamo, nella figura del sindaco Sala, per la collaborazione nell’organizzazione di questa prima tappa. Il primo passo di un percorso che terminerà a Bologna, alla ‘Unipol Arena’ dove tutto è iniziato, per una sorta di ideale chiusura del cerchio”.