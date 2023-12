Tennis: Wta Awards, polacca Swiatek giocatrice dell’anno, russa Andreeva la rivelazione

MeteoWeb

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – La Wta ha annunciato i suoi premi per la stagione appena conclusa. Giocatrice dell’anno per la seconda volta consecutiva è stata votata la polacca Iga Swiatek, prima a riuscire a conseguire il riconoscimento per due anni di seguito dopo la statunitense Serena Williams, capace di aggiudicarselo dal 2012 al 2016. Il premio al miglior doppio dell’anno è stato assegnato all’australiana Storm Hunter e alla belga Elise Mertens, team al loro debutto e autore di una stagione e capace di concludersi con il n.1 di fine anno. La giocatrice migliorata di più nel corso del 2023 è stata la cinese Zheng Qinwen, vincitrice a giungo del Palermo Ladies Open e capace di spingersi fino ai quarti degli Us Open prima di conquistare il suo secondo titolo nel Wta 500 di Zhengzhou.

Rivelazione dell’anno è stata votata Mirra Andreeva. Nessuna nelle ultime due stagioni è protagonista di un salto simile nel ranking come quello fatto dalla giovane russa: da n.405 del mondo al n.46. Elina Svitolina è stata invece eletta “Comeback player of the year”: lontana dal campo per 12 mesi dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, l’ucraina è tornata in azione lo scorso aprile vincendo dopo solo un mese il suo 17° titolo in carriera nel Wta 500 di Strasburgo. Lo “Sportsmanship Award”, il premio alla sportività, così come quello per il “Player Service”, assegnato per il sostegno dimostrato nei confronti delle sue colleghe, se li è aggiudicati per il secondo anno consecutivo Ons Jabeur, “per la sua educazione, il sostegno, l’onestà e il rispetto dimostrato nei confronti del gioco sia in campo che fuori”. La tunisina eguaglia così la belga Kim Cljisters, unica giocatrice ad averli vinti entrambi nella stessa stagione.

Il “Jerry Diamond ACES Award”, premio assegnato alla giocatrice che più di tutte è riuscita a promuovere il tennis femminile attraverso i media, le inziative locali e quelle rivolte ai tifosi, è andato all’americana Jessica Pegula. Coach dell’anno è stato votato il polacco Tomasz Wiktorowski. Al fianco della n.1 Iga Swiatek, i suoi colleghi hanno sottlineato l’importanza del ruolo da lui svolto nel corso duna stagione in cui la polacca ha riottenuto la leadership del ranking e da lei conclusa con la difesa del titolo vinto l’anno scorso al Roland Garros e il trofeo delle Wta Finals.