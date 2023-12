Ucraina: attacco russo a Kherson, morto un ragazzo e ferito gravemente un bambino

MeteoWeb

Kiev, 31 dic. (Adnkronos) – In seguito all’esplosione di un proiettile russo a Kherson, un ragazzo è morto e un bambino è stato ricoverato in ospedale. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin.

“Il nemico ha colpito Kherson. In quel tempo c’erano dei bambini vicino a un negozio. Un ragazzo di 14 anni è morto sul colpo. Un bambino di 9 anni versa in gravissime condizioni. Ha una lesione cerebrale. I medici stanno lottando per la sua vita”, ha scritto Prokudin.