Ucraina: Idf arresta 7 persone in Cisgiordania

Ramallah, 2 dic. (Adnkronos) – L?esercito israeliano ha riferito di aver arrestato sette persone in Cisgiordania, cinque a Nablus, uno nel villaggio di Bidya e uno a Kfar Saba. Dall?inizio della guerra, secondo la Commissione palestinese per gli affari dei detenuti e degli ex detenuti, sono stati arrestati più di 3.200 palestinesi nei territori occupati. I dati delle Nazioni Unite mostrano che dal 7 ottobre sono stati uccisi 246 civili, più di un quarto dei quali erano bambini.