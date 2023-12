Ucraina: Kiev, ‘truppe russe hanno giustiziato 2 prigionieri di guerra ucraini’**

MeteoWeb

Kiev, 3 dic. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno ucciso due soldati ucraini che si erano arresi come prigionieri di guerra nell’oblast di Donetsk. Lo ha confermato la Direzione delle comunicazioni strategiche delle forze armate ucraine, dopo aver visionato un video pubblicato ieri dal canale ucraino DeepState su Telegram, nel quale un gruppo di soldati sembra uccidere altri due soldati che emergono da una trincea. Uno dei due aveva le mani dietro la testa.

La Procura dell’Oblast di Donetsk ha avviato un’indagine sulla violazione delle regole e delle consuetudini di guerra. L?uccisione di prigionieri di guerra viola la Convenzione di Ginevra e costituisce un crimine di guerra. Secondo i pubblici ministeri, le truppe russe sono entrate nelle posizioni ucraine vicino al villaggio di Stepove nell’oblast di Donetsk. Quando due soldati ucraini furono costretti ad arrendersi, i soldati russi li uccisero a colpi di arma da fuoco.

“La Russia ha dimostrato ancora una volta di essere un paese terrorista per il quale non esistono leggi e norme di diritto internazionale”, ha scritto su X Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento ucraino.