Ucraina: raid russi a Kherson, 3 feriti e perdita di ammoniaca in una fabbrica

Kiev, 7 dic. (Adnkronos) – Gli attacchi russi hanno ferito tre persone e causato una perdita di ammoniaca in una fabbrica nella città di Kherson, segnalata come di lieve entità e sotto controllo, hanno detto le autorità locali. Le forze armate ucraine hanno liberato Kherson e altri insediamenti regionali a ovest del fiume Dnipro nella controffensiva dell’autunno 2022. Le forze russe sono state spinte a est del fiume, da dove hanno continuato a sparare contro i territori liberati, provocando regolarmente morti e feriti tra i civili.

Roman Mrochko, capo dell’amministrazione militare della città di Kherson, ha riferito che gli attacchi russi hanno danneggiato il collegamento a un’unità di refrigerazione in una fabbrica alimentare industriale, provocando una perdita di ammoniaca.