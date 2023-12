Ue: M5S, ‘Lsd? Quello rifilato da Meloni al Paese e a Giorgetti, patto fallimentare’

MeteoWeb

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Qui l’unico Lsd, l’unica allucinazione psichedelica, per usare l’immagine del ministro Giorgetti, è quella rifilata al Paese dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro stesso”. Così i componenti M5S della Commissione bilancio della Camera a margine dell’audizione del ministro Giorgetti sulla Legge di bilancio.

“Ad ascoltare la testuali parole del titolare dell’economia, oggi abbiamo avuto la prova provata che per lo stesso Giorgetti ‘il nuovo Patto di stabilità è un passo indietro rispetto alla proposta iniziale della Commissione, perché sono state introdotte tantissime clausole per richieste di diverse paesi. E’ un compromesso sul quale la valutazione la faremo tra qualche tempo, ma il sistema di regole è complesso e complicato e rischia di essere prociclico’. Basta riascoltarsi l’audizione del ministro, che sarà consegnata a futura memoria. Siamo di fronte a un catastrofico fallimento della strategia negoziale europea del Governo?.