Ue: Orlando, ‘Draghi? Da sostenere per Consiglio europeo, sperando lo faccia anche Meloni’

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Mario Draghi? “Dobbiamo distinguere”, dice Andrea Orlando, tra commissione e consiglio europeo. “Per la Commissione -osserva a margine del Forum Pd sull’Europa- la partita si gioca in un rapporto con le altre forze politiche e i socialisti devono lavorare perché alla guida della Commissione vada un socialista. Se il Pse fosse il primo partito a livello europeo è legittimo che avanzi una candidatura che sia propria espressione e ci sono nomi che circolano di grande livello”.

“Nel quadro della scelta del presidente del Consiglio è naturale che tra i nomi che possono essere giocati un nome italiano è un nome che deve essere assolutamente sostenuto, sperando che la Meloni lo sostenga meglio di come ha sostenuto Daniele Franco o di come sembra voler sostenere Draghi”.

Quanto al candidato del Pse, tra i nomi c’è quello di Nicolas Schmit che domani sarà a Roma al Forum Pd: “E’ sicuramente una candidatura che darebbe un segnale molto forte. E’ stato un commissario che si è molto speso sulla costruzione del pilastro sociale che io credo debba essere un po’ la nostra bandiera”.