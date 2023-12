Ue: Schlein, ‘indicare politiche per nuovo modello di sviluppo’

MeteoWeb

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Dopo la crisi finanziaria del 2008 l’Ue ha risposto con l’austerità, dopo la pandemia ha fatto un scelta diversa con il Next Generation Ue. Una scelta che non è avvenuta per caso ma per effetto del nostro contributo e del nostro sforzo di cui siamo orgogliosi”. Così Elly Schlein al Forum Pd sull’Europa.

“Prima Prodi diceva che bisogna far ripartire l’ascensore sociale. C’è la consapevolezza che il modello di sviluppo è insostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. C’è la consapevolezza ma non ancora le politiche e compito del Pd verso le elezioni europee è indicare quelle politiche” e portare avanti battaglie su cui si sono già raggiunti in Europa come sulla direttiva sul salario minimo”.