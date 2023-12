Ue: Tajani, ‘per patto stabilità non c’è fretta’ (2)

MeteoWeb

(Adnkronos) – “Noi il Patto di stabilità e crescita vogliamo che ci sia ma non lo vogliamo come un Patto che sia non di crescita e penalizzante per l’Italia, un Patto che non possiamo rispettare”. Per Tajani “è una questione di credibilità, vogliamo un Patto che tenga conto delle spese per l’Ucraina, per gli impegni europei come il green deal. Poi c’è un problema che riguarda anche i tassi interesse sul debito. Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, perché è giusto agevolare famiglie e imprese perché il costo del denaro è eccessivo, a maggior ragione oggi che c’è stata una forte riduzione dell’inflazione, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell’ accordo per il Patto”.

“Siccome non c’è fretta – insiste il vicepremier e ministro agli Affari esteri -, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica della politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti, penso all’armonizzazione fiscale, all’Unione bancaria e al mercato dei capitali”.

“Se si è europeisti bisogna guardare a tutto insieme, lo dico anche alle forze politiche italiane: mi auguro che tutti quanti si impegnino per raggiungere questi obiettivi, perché in Europa non si può fare una scelta alla carta. La soluzione deve essere di mediazione, se siamo veramente europeisti dobbiamo avere una politica macroeconomica europea”.