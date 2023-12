Ue: Tajani, ‘per patto stabilità non c’è fretta’**

MeteoWeb

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell’accordo per il Patto di stabilità. Siccome non c’è fretta, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica della politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti, penso all’armonizzazione fiscale, all’Unione bancaria e al mercato dei capitali”. Così il il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando ad Atreju.