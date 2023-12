Università: Alumni e professori della Luiss a Milano presentano nuovo modello formativo

MeteoWeb

Milano, 11 dic. (Adnkronos) – Tre I: Internazionalizzazione, Interdisciplinarità e Innovazione. Due nuovi corsi erogati completamente in lingua inglese: ?Management and Artificial Intelligence? e ?Global Law?. Un Triple degree, unico al mondo, ACE (America, China, Europe) che consentirà di ottenere tre titoli di laurea con Luiss, George Washington University e Renmin University of China. Ma non solo. Un innovativo modello educativo, il ?Luiss Enquirer?, in cui il rigore della ricerca scientifica incontra l??active learning? per plasmare una nuova generazione di professionisti.

Saranno queste alcune delle novità che la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali presenterà a studenti e studentesse lombardi e aspiranti leader globali, nel corso dell?incontro: ?Luiss Enquirer: Pensieri ed esperienze pratiche su come la Luiss forma i professionisti di oggi e di domani?, che si terrà mercoledì 13 dicembre alle ore 14 presso il Milano Luiss Hub di Via Massimo d?Azeglio, nel cuore dell?Innovation district.

La Luiss torna, dunque, nella città meneghina accompagnata da ospiti di primo piano nel mondo dell?Accademia, delle professioni e dell?imprenditoria, che saranno protagonisti di una tavola rotonda sull?importanza della ?job satisfaction? e del ?self-achievement? in un mondo del lavoro sempre più dominato dall?intelligenza artificiale. L?evento vedrà, infatti, l?intervento della Professoressa di Marketing della Luiss Simona Romani, e le testimonianze di Alumni che ricoprono ruoli di grande rilevanza manageriale in aziende italiane e internazionali, come: Martina Capriotti, giovane co-fondatrice di MIRTA; Luca Valerio Camerano, Managing Director at Algebris Investments; Livia Alessandro, HR Director, Amgen. A moderare sarà Matteo de Angelis, Advisor Definizione Strategie di Marketing della Luiss.

A seguire, i referenti accademici dell?Ateneo intitolato a Guido Carli offriranno una panoramica dell?offerta formativa dell?Università nei settori dell?economia, del management, degli studi politici e giuridici, con uno sguardo anche alle nuove opportunità lavorative di mondi diversi: dalla cybersecurity ai big data, dalla data science alle nuove frontiere dell?Intelligenza artificiale, dalla sostenibilità alle scienze sociali.

L?appuntamento permetterà ai giovani talenti milanesi di toccare con mano l?approccio ?Enquiry-based? della Luiss, un modello educativo profondamente innovativo che mira a stimolare il pensiero critico dello studente esaltandone la creatività. Un metodo di apprendimento unico nel panorama formativo, che ha permesso all?Ateneo intitolato a Guido Carli di raggiungere, secondo l?autorevole QS World University Rankings by Subject 2023, il 14° posto al mondo e il 2° nell?Unione Europea negli Studi Politici ed Internazionali, collocandosi nelle prime 50 posizioni anche per le aree ?Business e Management? e ?Legge?.

Per l?occasione, saranno fornite informazioni sulle prossime prove di ammissione ai corsi di laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico, che si terranno in due sessioni dal 20 al 23 febbraio e dal 14 al 16 maggio 2024, e alle lauree Magistrali previste dal 16 al 19 aprile 2024. Info e iscrizioni: www.luiss.it.