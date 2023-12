Usa: sparatoria all’Università del Nevada, vittime

MeteoWeb

Washington, 6 dic. (Adnkronos) – La polizia di Las Vegas è intervenuta presso l’Università del Nevada dopo aver ricevuto un allarme per una sparatoria. L’ateneo ha pubblicato su X segnalazioni di spari nel campus.

La polizia di Las Vegas ha detto che “sembrano esserci più vittime in questo momento” vicino alla Beam Hall dell’università, ma non ha fornito ulteriori dettagli.