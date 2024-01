Acca Larentia: Bonelli, ‘inaccettabile La Russa e grave silenzio Meloni’

MeteoWeb

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – ?Il presidente del Senato La Russa confonde la commemorazione di persone decedute con la celebrazione di valori e gesti chiaramente legati al fascismo, ma questo è inaccettabile. Il saluto romano è fuori legge, fuori dai valori costituzionali ed è gravissimo che il presidente del Senato non lo capisca e lo consideri una semplice espressione di ricordo, perché stiamo parlando di gesti che prefigurano l?apologia di fascismo. Ma ancora più grave è che la premier Meloni non abbia ancora detto nulla e preso le distanze dalla manifestazione fascista dell?altro giorno?. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

?La nostra Repubblica è fondata su valori antifascisti e democratici e ogni tentativo di minimizzare o giustificare gesti che richiamano il fascismo non può essere tollerato. Che sia la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, ad alimentare tali discorsi e gesti è particolarmente allarmante e irresponsabile. Sui fatti di Acca Larentia, ho presentato un’interrogazione urgente al ministro Piantedosi, chiedendo di fare luce su come sia stato possibile consentirne lo svolgimento e accendendo un faro sulla necessità di adottare misure concrete per contrastare ogni forma di organizzazione illegale che promuova ideali fascisti?, conclude Bonelli.