Agrigento: duplice omicidio donne a Naro, in corso interrogatori di persone sospette**

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – Sono in corso presso la caserma di Naro (Agrigento) degli interrogatori di persone ritenute sospette per la morte delle due donne rumene trovate sena vita, in due diverse abitazioni, a poca distanza l’una dall’altra. Una delle due donne era in una pozza di sangue, l’altra era carbonizzata. Al momento, come sei apprende, non sarebbero stati emessi fermi dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, che coordina l’indagine.