Ascolti tv, ‘I Fantastici 5’ su Canale 5 vince prime time mercoledì 17 gennaio

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera con la prima puntata della serie interpretata da Raul Bova ‘I Fantastici 5’ vista da 3.015.000 telespettatori pari a uno share del 17,5%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ che ha ottenuto 2.310.000 telespettatori, (share del 13,1%). Terzo posto per Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’, seguito da 1.678.000 telespettatori ( share del 10,3%).

Fuori dal podio su Italia1 il film ‘Mechanic: Resurrection’ ha ottenuto 1.524.000 telespettatori pari a uno share dell’8,4% mentre su La 7 ‘Una giornata particolare’ ha totalizzato 956.000 telespettatori e uno share del 5,4%. Su Retequattro, invece, il programma ‘Fuori dal coro’ è stato seguito da 900.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,5%. Su Rai2 la serie ‘The Swarm’-Il quinto giorno’ è stata vista da 493.000 telespettatori (share del 2,7%) mentre su Nove il film ‘Un principe per Natale’ ha interessato 381.000 telespettatori (share del 2,1%). Chiude gli ascolti del prime time Tv8 con il film ‘L?ultimo dei mohicani’, seguito da 338.000 telespettatori pari a uno share dell’1,9%. (segue)