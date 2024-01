Autonomia: A.Fontana, ‘regione già pronta, entro fine mio mandato potremmo vederla’**

MeteoWeb

Milano, 24 gen. (Adnkronos) – La Lombardia è già pronta, ‘chiavi in mano’, per applicare la riforma dell’autonomia. Lo spiega all’Adnkronos il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il via libera di ieri, da parte del Senato, al disegno di legge sull’autonomia differenziata per le Regioni a Stato ordinario, elaborato dal ministro Roberto Calderoli.

“Il lavoro istruttorio, che insieme ai nostri uffici abbiamo predisposto fin da inizio legislatura per individuare le varie competenze, lo avevamo già predisposto ai tempi del governo Conte, quando alla guida del ministero per gli affari regionali e le autonomie c’era Erica Stefani”, spiega Fontana. In sostanza “abbiamo materialmente individuato le singole attività che vogliamo gestire noi come Regione”. E dunque “teoricamente, nel momento in cui venisse approvata la legge del ministro Calderoli e nel momento in cui venissero approvati i Lep, noi potremmo avviare subito la negoziazione perché siamo già pronti”. Certamente “non significa che da domani mattina potremmo chiedere tutte e 23 le materie, anche perché bisogna riorganizzare la Regione procedendo con l’organizzazione dei nuovi uffici e con le assunzioni. E per fare tutto questo ci vuole del tempo. Credo, quindi, si debba procedere gradualmente, con un certo numero limitato di materie”.

Per arrivare al risultato finale, potrebbero servire più o meno 4 anni: “Considerato che entro le prossime elezioni europee che si terranno a giugno dovrebbe esserci l’approvazione alla Camera, occorreranno poi 24 mesi per completare il lavoro sui Lep. Quindi avremo 5 mesi per concordare con il governo le singole materie di cui chiediamo il trasferimento. In tutto, circa due anni e mezzo. Poi seguirà tutta la procedura della fase successiva, che prevede il passaggio e i pre-accordi nelle commissioni. Dopodiché si farà l’accordo che verrà sottoposto all’approvazione del governo. Se tutto va bene -conclude- io credo che per la fine del mio mandato si potrebbe vedere qualcosa di concreto”.

