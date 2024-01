Autonomia: A.Fontana, ‘senza il referendum di Maroni sarebbe stato tutto più complicato’**

MeteoWeb

Milano, 24 gen. (Adnkronos) – “Se c’è qualcosa che vorrei dire a Roberto Maroni? Gli direi che è stato bravissimo e che ha avuto un’idea brillante quando ha richiesto il referendum, perché sono convinto che senza referendum tutto sarebbe stato molto più complicato. Forse non si sarebbe riusciti ad andare avanti”. Così all’Adnkronos il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando il via libera di ieri, da parte del Senato, alla legge Calderoli sull?Autonomia regionale.

“Vorrei dire a Maroni -aggiunge Fontana- che vorrei fosse qui con me per godersi questo momento. Anche se, probabilmente, lo vede e sta già provando grande soddisfazione ovunque si trovi ora”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.