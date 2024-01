Autonomia: Cantalamessa (Lega), ‘opportunità storica per Sud e tutto il Paese’

MeteoWeb

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Il voto di oggi sull?Autonomia è un?opportunità storica per tutto il Paese e per il Sud. È una riforma che attua la Costituzione, prevedendo l?individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni come garanzia dei diritti per i cittadini e la possibilità anche per le Regioni del Sud di amministrare il proprio territorio nel nome della trasparenza. Chi ha paura dell?Autonomia ha paura dell?efficienza e della buona amministrazione”. Così in una nota il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.