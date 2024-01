Autonomia: Schlein, ‘mobilitazione con forze politiche e sociali, ogni strumento per bloccarla’

MeteoWeb

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Noi ora proseguiremo la battaglia parlamentare alla Camera ma serve una mobilitazione con tutte le altre politiche e sociali innanzitutto per spiegare gli effetti devastanti dell’approvazione di questa riforma”. Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera dopo il primo sì al Senato sull’autonomia differenziata. Pensate alla raccolta firme per un referendum abrogativo? “Intanto ci batteremo nel passaggio parlamentare ma non escludiamo alcuno strumento per bloccare questa riforma che spacca l’Italia”.

