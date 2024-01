Balneari: Gasparri, ‘su ricavi fake news, molti oneri da affrontare’

MeteoWeb

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – ?Quando si fanno alcune affermazioni sulle imprese balneari, su cui c?è una controversia che dura da anni, bisogna anche ricordare che le concessioni hanno subito vari aumenti nel corso del tempo, l?ultimo dei quali del 25%. Premesso che la decisione di intervenire sul costo delle concessioni dipende molte volte anche dagli Enti locali, bisogna anche precisare che il ricavo delle aziende non è netto, perché ci sono i dipendenti, gli stipendi da pagare, le tasse. È una fake news dire che queste attività abbiano ricavi individuali da 10 milioni. Il reddito di un?impresa viene tassato a sua volta e ci sono una serie di oneri da sostenere, dipendenti, Iva, Imu, Irpef etc, oltre alle manutenzioni?. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, ospite ad ‘Agorà’ su Raitre.