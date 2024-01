MeteoWeb

(Adnkronos) – “Bardi fa solo passi avanti, non fa passi indietro…”, prosegue l’esponente azzurro. Crippa dice che, se la Sardegna va Fdi, qualcun altro deve sacrificarsi in Basilicata? “Sento quello che dice Crippa… Vuol dire che già qualcuno si è sacrificato. Non si tratta di sacrificarsi, si tratta di essere realisti. Se la vedono Meloni, Tajani e Salvini. Non c’è da litigare: i tre si mettono d’accordo”, chiosa Barelli.